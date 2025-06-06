Глава Коломны Гречищев осмотрел новый флюорограф в Коломенской больнице

В поликлинике № 2 Коломенской больницы приступил к работе новый современный цифровой флюорограф. На открытии флюорографического кабинета присутствовали депутат Госдумы Никита Чаплин и глава городского округа Коломна Александр Гречищев, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Медики не устают повторять: предупредить заболевание гораздо проще и эффективнее, чем лечить его последствия. Именно поэтому правительство Московской области неизменно уделяет особое внимание оснащению больниц современным диагностическим и профилактическим оборудованием. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и благодаря реализации президентского проекта «Продолжительная и активная жизнь» в поликлинике № 2 Коломенской больницы теперь установлен новейший цифровой флюорограф», — сказал Александр Гречищев.

Новый цифровой флюорограф позволяет обследовать до 50 человек каждый день, обеспечивая высокое качество изображений с минимальным воздействием радиации на организм пациента.

Кроме того, в течение этого года планируется оснастить подразделения больницы дополнительными мощными установками: 4 рентгеноаппаратами и одним магнитно-резонансным томографом, способным проводить диагностику пациентам массой тела до 150 кг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.