Глава Клина обсудил с главврачом развитие больницы

Формат здравчаса позволяет в прямом диалоге с руководством и коллективом больницы оперативно решать ключевые вопросы отрасли. Одной из главных тем стала кадровая ситуация. Глава округа и руководство медучреждения детально рассмотрели штатную численность и потребность в специалистах.

«Понимаем, что без квалифицированных специалистов развитие медицины невозможно. Продолжим программы поддержки и привлечения медицинских работников в округ», — отметил Василий Власов.

Отдельное внимание уделили ремонту объектов здравоохранения. В настоящее время продолжается капитальный ремонт хирургического блока больницы, завершить работы планируется к концу декабря. Параллельно обновляют врачебную амбулаторию в поселке Нарынка, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях.

Главный врач больницы Маргарита Головченко представила планы по развитию материально-технической базы и внедрению новых видов медицинской деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.