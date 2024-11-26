Глава городского округа Ступино провел еженедельный здравчас

На встрече обсудили строительные работы на объектах здравоохранения.

Подрядные организации, выполняющие ремонт, отстают от установленного графика.

Руководителем муниципалитета главному врачу Ступинской клинической больницы поставлена задача решить данный вопрос во взаимодействии с министерством здравоохранения региона.

«Главной проблемой на сегодняшний день у нас остается срыв сроков капитальных ремонтов на наших объектах. Поскольку полномочия больницы не очень большие, без помощи областного министерства не получится достичь необходимых результатов», — поделилась Светлана Чудакова.

Участники встречи рассмотрели обращения граждан за прошедшую неделю.

Запрос о записи в стоматологическую поликлинику отработан, заявителю проведена консультация и оформлена запись на прием к специалисту.

Часть обращений жителей связана с отметками о прохождении диспансеризации.

«В связи с тем, что не прекращаются обращения граждан, связанные с заполнением электронных больничных карт на портале Госуслуг, необходимо повторно донести до жителей информацию. Встреча с гражданами будет организована в отделении восстановительного лечения в Зимнем саду», — сказала Светлана Чудакова.

Встреча с жителями пройдёт 27 ноября в правом крыле взрослой поликлиники, по адресу: г. Ступино, ул. Чайковского, д. 7, корпус, 2 этаж. Начало в 15:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.