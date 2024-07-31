Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских провел еженедельный здравчас

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Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями, главным врачом Ступинской клинической больницы и представителями Центра медицинской инспекции министерства здравоохранения региона провел здравчас. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

За неделю поступило 32 обращения жителей. Снизилось число вопросов, касающихся записи на прием к специалистам.

Запись к большинству узких специалистов и терапевтам открыта на ближайшие дни, есть возможность быстрой записи. Трудности возникают при записи к неврологу и эндокринологу. В сентябре ситуация улучшится — в больницу придут работать 9 врачей, из них 2 кардиолога, отоларинголог, терапевт и врач общей практики, 2 акушера-гинеколога, 2 анестезиолога-реаниматолога.

Ступинцы жаловались на содержание прилегающей к больнице территории. Принято решение привести территорию в надлежащий вид силами работников МКУ «Благоустройство». В дальнейшем чистоту будет поддерживать больница.

«Проведена совместная проверка представителями Центра медицинской инспекции и администрации округа по доступности оказания медпомощи населению. Мы осмотрели взрослую поликлинику, оценили навигацию. Нами проверена доступность записи на прием по программе ЕМИАС ко всем специалистам, которые ведут прием в поликлинике, на исследования. Оценили зону ожидания, осмотрели туалетные комнаты. Нареканий нет», — рассказала Ирина Соколович, исполняющая обязанности начальника отдела № 5 Центра медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области.

Проверки в медицинских учреждениях будут проводиться ежемесячно.

К главе округа поступила просьба отремонтировать входную группу амбулатории в селе Верзилово. Будут направлены специалисты для оценки состояния входной группы и выполнения работ.

Профильному заместителю поручено решить вопрос с ремонтом дороги к амбулатории в селе Ситне-Щелканово.

По просьбе главного врача больницы Светланы Чудаковой, с представителями предприятий округа обсудят вопрос об участии работников в диспансеризации.

Участники рабочей встречи также обсудили ряд других вопросов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.

