Глава Фрязина рассказал Андрею Воробьеву о развитии образования и медицины

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев во время рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказал о строительстве и ремонте школ и детсадов, а также о развитии системы здравоохранения в округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В городском округе Фрязино с 2020 года построили новый корпус школы №1 на 825 мест. Капитальный ремонт сделали в 4 школах и 5 детских садах, открыли 4 школьных стадиона, а в планах на 2026–2030 гг. — еще 3.

В следующем году капремонт запланирован в дошкольном отделении СОШ №3. Прорабатывается вопрос строительства школы на 550 мест на улице Нахимова.

Что касается здравоохранения, в округе за 5 лет капремонт провели в инфекционном комплексе больницы, частичный ремонт сделали в детской и взрослой поликлиниках, а в 2022 году — в центре амбулаторной онкологической помощи. Активно устанавливается высокотехнологичное оборудование — поставлено 52 единицы, в том числе рентген, маммограф и флюорограф. До конца года появится и новый компьютерный томограф.

На встрече губернатор и глава городского округа подвели итоги работы за 5 лет. Они обсудили, что будет сделано в будущем в муниципалитете в части ремонта и строительства соцобъектов, модернизации системы ЖКХ, благоустройства, расселения ветхого и аварийного жилья.

«Дмитрий Ричардович, вы возглавляете наукоград Фрязино уже 5 лет. Мы с вами неоднократно встречались с жителями, обсуждали все, что касается развития предприятий, хозяйственных вопросов, которые традиционно звучат от людей», — отметил губернатор.

