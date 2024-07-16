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Глава Егорьевска Викулов открыл ФАП в селе Починки после капремонта

Во вторник после ремонта, который был реализован в рамках нацпроекта госпрограммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы, в селе Починки округа Егорьевск открылся фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов вместе с председателем повета депутатов городского округа Егорьевск Михаилом Лавровым и главврачом ГБУЗ МО «Егорьевская больница» Николаем Гонтюревым осмотрели и оценили удобство и комфорт помещения, в котором теперь будет оказываться медицинская помощь.

Первую медико-санитарную помощь в ФАПе будут получать также жители соседних деревень — Анохино, Бутово, Денисово, Жабки, Малая Ильинка, Колионово, Крехтино, Никоново, Старый Спасс, — 1 210 человек, из них детей — 155, взрослых — 1 055.

ФАП оснащен всей необходимой мебелью, медицинским инструментом и медикаментами для оказания помощи. Пообщались с фельдшером, Ивашовым Русланом Николаевичем, который будет вести прием населения.

В часы приема в ФАПе будет организована розничная торговля лекарственными препаратами, перечень которых формируется исходя из потребности жителей. Также у жителей появится возможность выписки льготных препаратов.

«Думаю, что этот ФАП станет надежной опорой для сохранения и укрепления здоровья местного населения», — сказал Викулов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.