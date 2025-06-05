Глава Бронниц провел «Здравчас» с представителями учреждений здравоохранения

Глава г. о. Бронницы Дмитрий Лысенков совместно с главным врачом «Раменской больницы» Сергеем Маркитаном провел «Здравчас» в городской больнице. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Присутствующие обсудили итоги работы Бронницкой поликлиники за 2024 год, отметив важные достижения и перспективы развития.

Только за последние полгода в Бронницкой больнице заработали сразу два новых аппарата: компьютерный томограф и новый маммограф. Современное оборудование задействовано для диагностики пациентов амбулаторного звена и стационара хирургии.

Особое внимание уделили вопросам лекарственного обеспечения для жителей льготной категории округа. Также рассмотрели обращения граждан за пять месяцев текущего года. По словам Сергея Викторовича, в медучреждении тщательно анализируют все поступающие запросы от жителей, и это позволяет оказывать необходимую поддержку в самые кратчайшие сроки.

Пациенты могут обратиться на горячую линию главного врача ГБУЗ Московской области «Раменская больница» по телефону 8 (498) 602-03-59, доб. 18044 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 без перерыва), а также задать свой вопрос, написав в телеграм-чат «Бронницы. Здоровье».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.