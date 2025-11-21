Гипотиреоз и СПКЯ: как гормональные нарушения влияют на вес

Эндокринолог Кристина Пришвина рассказала, что гормональные нарушения, такие как гипотиреоз, синдром Иценко-Кушинга и синдром поликистозных яичников (СПКЯ), могут быть причиной увеличения массы тела, сообщает сайт «Узнай.ру» .

По ее словам, гипотиреоз, характеризующийся снижением функции щитовидной железы, замедляет метаболизм, что вызывает отеки и увеличение веса. Человек постоянно ощущает холод, нехватку энергии, а вес растет даже при нормальном рационе и с трудом поддается снижению.

Пришвина также обратила внимание на синдром Иценко-Кушинга, при котором организм производит слишком много кортизола. Это состояние проявляется специфическим типом ожирения: жировые отложения концентрируются преимущественно в области живота, лицо округляется, в то время как руки и ноги остаются относительно худыми.

«При синдроме поликистозных яичников почти всегда присутствует инсулинорезистентность. Организм перестает корректно реагировать на инсулин, что приводит к усиленному накоплению жира, особенно в абдоминальной зоне. Снижение веса при этом синдроме представляет сложность. Кроме того, нарушения в работе половых гормонов, например, снижение уровня тестостерона у мужчин или дисбаланс эстрогенов у женщин, также могут способствовать увеличению жировой массы», — заключила врач.

