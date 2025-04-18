Гипоксия или атрофия: врач рассказал о последствиях пережатия яичек у мужчин

Врач-уролог Lahta Clinic Сергей Цветков заявил, что ущемление органов и кожи мошонки у мужчины может привести к атрофии и гипоксии яичка: это нередкая и серьезная травма, сообщает Газета.ru .

«В 80% случаев пострадавшими являются молодые люди. Повреждения мошонки могут возникать изолированно или с травмами полового члена. Причиной чаще всего является сдавливание половых органов в случаях неосторожного проведения сексуального контакта, ДТП, бытовой или производственной травмы», — уточнил доктор.

По его словам, также такую травму можно получить, если неаккуратно застегивать брюки или во время занятий спортом.

Из-за хорошего кровоснабжения и мягкости травмы в такой ситуации мужчина может испытывать сильную боль, найти у себя гематомы и подкожные кровоизлияния, синюшность и покраснения.

Даже при незначительных ущемлениях врач порекомендовал незамедлительно обратиться к врачу. Необходимо оценить риск развития посттравматических факторов и орхоэпидидимита.