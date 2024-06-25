Гипнолог Наумов рассказал об экспресс-советах, если лень застала в разгар работы

Если лень навалилась в самый разгар работы и «сковала по рукам и ногам», то есть простые способы побороть ее, сообщил РИАМО бизнес-психолог, гипнолог, коуч, создатель авторского метода достижения целей «ТрансКоучинг» и основатель «Академии ТрансКоучинга» Виталий Наумов.

«Смените обстановку. Если специфика работы позволяет, попробуйте поработать денек из дома или из кафе. Порой бывает так, что мелкие офисные задачи и общение с коллегами отнимают время и лень берет свое. Обсудите с начальником варианты гибридного графика, хотя бы на короткое время», — сказал Наумов.

Он добавил, что еще следует разбивать задачи на мелкие части. Этот совет очень популярен, и он реально работает. «Подготовить проект» — огромная задача. «Найти картинки для презентации, составить план работы, почитать документы» — мелкие и простые задачи.

По словам эксперта, еще важно просто начать работу. Пообещайте себе, что 15 минут поработаете через «не хочу»: психика не испугается, лень не успеет «проснуться». Всего 15 минут — это не 8 часов. Скорее всего, за 15 минут вы втянетесь, лень отступит, а работа закипит.

«Напоследок, очень важное замечание. Прежде, чем бороться с ленью, убедитесь, что вы отдохнули, а приступы лени не вызваны эмоциональным выгоранием и истощением. В противном случае, стоит обратиться к специалисту», — предупредил бизнес-психолог.