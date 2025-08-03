Гинцбург сообщил о старте экспериментального лечения меланомы

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Онковакцина от рака может стать доступной пациентам в России

В России готовится к внедрению уникальная разработка — персонализированные вакцины для лечения онкологических заболеваний, сообщает РИА Новости .

Как сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, первые пациенты с диагнозом меланома смогут получить экспериментальное лечение уже в ближайшие месяцы.

«Согласно согласованному с Минздравом плану, вакцина на основе неоантигенов будет применяться в институте имени Герцена и центре онкологии имени Блохина», — пояснил Гинцбург.

Он подчеркнул, что каждый препарат создается индивидуально для конкретного пациента на основе генетических особенностей его опухоли, что делает его уникальным и неповторимым.

Особенностью нового метода стало специальное постановление правительства, разработанное для регулирования таких уникальных препаратов.

«Регуляторные требования к этим вакцинам принципиально отличаются от стандартных лекарственных средств, так как каждый препарат предназначен только для одного пациента», — отметил ученый.

Разработка уже вызвала международный интерес — по словам Гинцбурга, поступило около десятка запросов из других стран.