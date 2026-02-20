Гинеколог Тимина: после 35 лет беременность возможна, но стоит готовиться к ЭКО

Современная медицина значительно расширила репродуктивные возможности женщин, однако при планировании беременности после 35 лет пара должна быть готова к возможному применению вспомогательных технологий, сообщила РИАМО врач-акушер-гинеколог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Ольга Тимина.

«Сегодня мы можем многое. Репродуктивный возраст продлен до 49 лет, вспомогательные технологии шагнули далеко вперед. Но пара, планирующая деторождение после 35, должна быть готова к тому, что может потребоваться помощь вспомогательных репродуктивных технологий», – отметила Тимина.

Она добавила, что как показывает практика, не все психологически готовы к этому шагу.

«Мой совет простой: планируйте первого ребенка до 30, если есть такая возможность. А если не получилось — не паникуйте, просто подходите к вопросу осознанно, проверяйтесь заранее и будьте готовы к разным сценариям», – отметила врач.

