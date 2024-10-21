Гинеколог Темишева рассказала, когда может наступить менопауза

Менопауза — это последняя самостоятельная менструация, вызванная прекращением функции яичников. Естественная менопауза наступает после 12 месяцев отсутствия менструаций и связана с завершением активности фолликулов, сообщила РИАМО врач-акушер-гинеколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Яха Темишева.

Она уточнила, что менопауза может быть преждевременной (до 40 лет), ранней (40–44 года), своевременной (45–55 лет) и поздней (после 55 лет).

«Хотя предотвратить менопаузу нельзя, ее можно отсрочить, что помогает смягчить последствия для здоровья. Главная причина симптомов менопаузы — дефицит эстрогенов, гормонов, вырабатываемых яичниками. Среди самых ранних признаков — приливы жара, ознобы и потливость», — сказала Темишева.

Она отметила, что снижение уровня эстрогенов также нарушает костный метаболизм, это ослабляет костную ткань и увеличивает риск переломов. Происходят изменения и в мочеполовой системе — возникает сухость, зуд, болезненные ощущения во влагалище, проблемы с мочеиспусканием.

По словам доктора, средний возраст наступления менопаузы в мире — 48,8 года, в России — 49–51 год. Менопауза может быть самопроизвольной (естественной) или искусственной (ятрогенной), например, после хирургического вмешательства.

«Климактерический синдром — это комплекс симптомов, возникающих при снижении функции яичников. Его проявления включают приливы, нарушения сна, сухость влагалища, депрессию и снижение концентрации внимания», — добавила гинеколог.

Как рассказала специалист, лечение климактерического синдрома направлено на устранение гормонального дефицита и включает немедикаментозные, негормональные и гормональные методы. Среди немедикаментозных методов — фитотерапия, лечебная физкультура, физиотерапия и психологическая помощь. Немаловажное значение имеет диета с ограничением жиров, соли и кофеина.

«Гормональная терапия назначается при выраженных симптомах и подбирается индивидуально, с учетом возраста и состояния пациентки. Важно, чтобы лечение проводилось под контролем врача, с корректировкой дозировок по мере необходимости», — заключила Темишева.