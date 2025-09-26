Гинеколог развеяла главный страх женщин о гормональных таблетках

Современные контрацептивы безопасны, не приводят к бесплодию и даже помогают лечить нарушения репродуктивного здоровья, сообщила РИАМО врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.

«Это миф, который очень давно циркулирует. Любой метод контрацепции, за исключением хирургической стерилизации, возвращает фертильность с первых трех циклов. Поэтому исключено, чтобы женщина потом страдала бесплодием, потому что подавляющее большинство гормональных контрацептивных препаратов обладают лечебным действием», — сказала Ерофеева.

Она добавила, что они как раз излечивают недостаточную фертильность, возвращают женщину в норму.

«У нас боятся, считают, что, если начнешь пить гормоны, то потом с них не слезешь и нужно будет принимать их пожизненно. Это, конечно, неправда. Для этого контрацептивы расфасованы по месяцу. Если бы у контрацепции было какое-то длительное накопительное действие, то не нужно было бы пить таблетку каждый день: один раз выпила и на год свободна. Но этого нет», — рассказала врач.

Ерофеева отметила, что дозировка в современных таблетках очень маленькая, даже микроскопическая.

«Все препараты прошли необходимые контроли качества и безопасности. Постоянно идут научные исследования, препараты изучают, потому что у них, помимо контрацептивного, есть еще масса лечебных действий. Есть и неконтрацептивные свойства, которые полезны для современной женщины», — уточнила акушер-гинеколог.

26 сентября во всем мире отмечается Всемирный день контрацепции. Он проводится под девизом: «Контрацепция: ваша жизнь, ваша ответственность». Дата призвана рассказать молодым людям о методах защиты от нежелательной беременности и сделать это событие плановым и радостным для пар.

