Гинеколог рассказала об упражнениях, укрепляющих тазовое дно

Если у пациентки диагностирована слабость мышц тазового дна, то ей необходимо регулярно выполнять упражнения для их укрепления мышц тазового дна, сообщила РИАМО врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, завотделением в клинике «Мак ЭКО» Виктория Соболева.

Она напомнила, что мышцы тазового дна поддерживают внутренние органы, контролируют мочеиспускание и улучшают сексуальную функцию, поэтому их нужно укреплять.

«Самым эффективным считается упражнение Кегеля — сжимайте эти мышцы, но не сильно — прилагайте 10% от максимальных усилий, а живот, ягодицы и бедра старайтесь расслабить. Промежность будет как бы подниматься, втягиваясь в таз», — сказала Соболева.

По ее словам, для второго упражнения нужно сесть на стул или подушку, выпрямив спину. Далее необходимо напрягать мышцы и удерживать напряжение в течение 10 секунд, а затем расслабиться.

«Третье упражнение — полумостик. Ложитесь на спину, стопы поставьте на пол, ноги согните в коленях. Поднимите таз, напрягая мышцы ягодиц и тазового дна. Задержитесь в этом положении секунд на 5, а затем аккуратно опуститесь. Повторяйте упражнения по 10 раз, желательно 2-3 раза в день», — добавила врач.

Она подчеркнула, что для каждого упражнения есть показания и противопоказания, поэтому обязательно на ежегодном приеме нужно узнать у врача-гинеколога о необходимости выполнять такие упражнения.