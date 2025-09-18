Гинеколог назвала 5 частых причин боли внизу живота у женщин

Боль внизу живота — одна из самых частых жалоб у женщин, с которой они приходят к гинекологу. Иногда она бывает связана с естественными физиологическими процессами, но нередко сигнализирует о проблемах со здоровьем. Какие заболевания чаще всего стоят за этим симптомом, сообщила РИАМО врач-гинеколог «СМ-Клиники» Элеонора Дарбинян.

Боль во время менструации

Болезненные менструации (дисменорея) — самая распространенная причина физического дискомфорта у женщин репродуктивного возраста. Боли могут носить тянущий или спастический характер, обычно появляются за день-два до начала цикла и сохраняются в первые дни менструации.

«Незначительная боль во время месячных — это нормально. Но если болевой синдром сильно выражен и не прекращается после менструации, это говорит уже о каких-либо проблемах со здоровьем, и женщина должна найти возможность провериться у врача», — отмечает гинеколог.

Внематочная беременность

Еще одна частая причина болей внизу живота связана с внематочной беременностью. Это патологическое состояние проявляется острой болью, которая может отдавать в промежность или бедро и сопровождаться кровянистыми выделениями из влагалища. Для женщины это жизнеугрожающее состояние, и чтобы избежать опасных осложнений, необходима срочная медицинская помощь.

Заболевания мочеполовой системы

Болезненное состояние может быть вызвано воспалительными заболеваниями мочеполовой системы (цистит, аднексит и др.). Женщины с воспалением яичников или маточных труб испытывают сильные рези в надлобковой области, которые отличаются по степени интенсивности. А при мочеиспускании или физической нагрузке боль заметно усиливается, что усугубляет физический дискомфорт. Кроме того, некоторые женщины испытывают и другие признаки нездоровья — повышение температуры и постоянную слабость.

«Хронические воспаления органов малого таза часто приводят к серьезным последствиям — образованию внутриматочных спаек, хроническим бактериальным инфекциям, прерыванию беременности и др. Поэтому любую боль, слабо выраженную или интенсивную, нужно рассматривать как сигнал к медицинскому обследованию», — добавила Дарбинян.

Эндометриоз

Это гинекологическое заболевание, которое многие женщины незаслуженно игнорируют. А ведь циклическая боль, повторяющаяся из месяца в месяц и постепенно усиливающаяся, может значительно ухудшить качество жизни. При запущенной болезни женщина сталкивается со множеством проблем, в том числе с бесплодием.

Миома матки

Боль внизу живота может свидетельствовать о еще одной патологии, причем далеко не безобидной, как считают некоторые женщины, — это миома матки.

Миомы матки, как и эндометриоз, долгое время развивается абсолютно без всяких физиологических проявлений. И в этом их скрытая угроза для здоровья пациенток. Только когда образование достигло внушительного размера (5–8 см, от 12 недель), у женщины появляется тупая, давящая боль и чувство тяжести внизу живота. Она может усилиться во время менструации или при поднятии тяжестей.

«Женщины часто терпят боль, считая ее нормой. Но в медицине есть правило: боль — это всегда сигнал организма о какой-либо проблеме. И чем раньше удастся выявить причину, тем эффективнее будет лечение», — заключила врач.