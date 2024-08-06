Гигиена и питание: стоматолог ответила, как пресечь неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта имеет в медицине свое название — галитоз. Как с ним бороться и как избежать его появления рассказала врач-стоматолог Татьяна Сумцова, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, у этой проблемы бывает несколько причин: внутренние патологии. Среди них — внутренние патологии, например, заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни рта, употребление определенных лекарств, неправильное слюноотделение и питание.

Людям, страдающим от неприятного запаха изо рта, стоит отказаться от курения и алкоголя. Также следует обратить внимание на свои кулинарные привычки: есть поменьше лука, чеснока, специй. Вызвать галитоз также могут антибиотики.

Чтобы наладить слюноотделение, нужно пить достаточное количество воды. Обязательной рекомендацией будет регулярное посещение стоматолога: причиной галитоза могут быть кариес, пульпит или заболевания десен.