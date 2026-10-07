Шла с собачкой: поклонник поймал Аллу Пугачеву в Лимасоле

Россиянин Егор рассказал в своем блоге, что встретил певицу Аллу Пугачеву в Лимасоле, когда отдыхал там.

Он подчеркнул, что специально ходил по местам, где появляется артистка, ждал ее около 4 часов.

«Ждали, надеялись — и уже почти смирились, что сегодня не судьба. И вдруг… Я вижу ее. Алла Борисовна идет с собачкой. У меня в этот момент просто все внутри замерло», — поделился поклонник певицы.

Он спросил ее, можно ли подойти и сфотографироваться, рассказал, что из России и специально приехал на отдых в свой день рождения, надеясь на встречу со звездой.

«Мы немного поговорили. Я попросил фото и автограф, а она сказала: „Пойдемте в ресторан, там все сделаем“. Я волновался так, что словами не передать», — добавил молодой человек.

Он поделился с подписчиками совместной фотографией с артисткой, а также снял ее, когда она давала ему автограф.

В комментариях люди поздравили Егора с днем рождения, восхитились таким подарком судьбы, а еще написали много теплых слов и поклоннику, и певице.

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