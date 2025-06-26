Геронтолог назвал семь основных факторов, способствующих долголетию

Какие факторы действительно способствуют долгой жизни, а какие, напротив, могут ее сократить? Авторитетный специалист в области геронтологии, руководитель Института биологии старения ННГУ, член-корреспондент Российской академии наук, автор популярного телеграм-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев перечислил семь основных условий, наиболее значительно воздействующих на продолжительность человеческой жизни, сообщает kp.ru .

«Самое главное — это образ жизни. Один из важнейших моментов — регулярность, прием пищи в одно и то же время. Также в этот пункт входят: отказ от курения, минимизация употребления алкоголя, регулярные физнагрузки, здоровый сон и снижение стресса», — отметил эксперт.

Помимо этого, на долголетие воздействуют генетическая предрасположенность, окружающая среда, материальное благосостояние и качество медицинского обслуживания. Немаловажное значение имеет и характер социального окружения — насколько оно стабильно и благоприятно.

Москалев уточнил, что существенную роль играет социальная обстановка в месте проживания человека (что во многом определяет уровень стресса). Кроме того, исследования подтверждают, что люди с высшим образованием в среднем живут дольше.

Стоит добавить, что, согласно научным данным, курение занимает первое место среди причин, сокращающих жизнь. Далее идут хронический стресс, избыточная масса тела, злоупотребление спиртным и недостаток физической активности. Эти элементы существенно увеличивают вероятность развития хронических патологий.