Гериатрический центр работает на базе подмосковного госпиталя для ветеранов войн

В Московском областном госпитале для ветеранов войн функционирует гериатрический контакт-центр, который создан для ответов на вопросы о состоянии здоровья, медпомощи людям старшего поколения, госпитализации в Московский областной гериатрический центр и по другим вопросам, касающихся гериатрической помощи людям старшего поколения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Контакт-центр — это сотрудники учреждения, отвечающие за эффективное общение с пациентами и родственниками по телефону. В их функции входят: обработка входящих звонков, включая консультирование и составление расписания приема», — рассказал заведующий кабинетом медицинской статистики, врач-методист Олег Мандыркин.

По вопросам госпитализации обращаться по телефону контакт-центра: 8(499)670-93-32.

Московский областной госпиталь для ветеранов войн находится по адресу: 141551, Московская область, Солнечногорск, п. Жилино, стр. г/1.

Через соцсети: https://t.me/mogvv, https://vk.com/mogvv.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.