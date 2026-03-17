Генетик раскрыла, на какие технологии против старения делают ставку в России

Одним из самых перспективных направлений в России считаются клеточные технологии, включая MSC-терапию и работу со стволовыми клетками, сообщила РИАМО врач-генетик Лаборатории «Гемотест» Наталья Захаржевская.

«Наиболее перспективными направлениями в России сегодня является MSC-терапия (терапия мезенхимальными стволовыми клетками) и терапия экзосомами стволовых клеток. Ученые берут обычные клетки тела (например, клетки соединительной ткани) и «перепрограммируют» их, чтобы они снова стали универсальными стволовыми клетками. Затем они заставляют эту стволовую клетку развиваться в нужном направлении, например, превратиться в готовую клетку хряща», – рассказала Захаржевская.

Она добавила, что исследования показывают, что MSC-терапия может способствовать восстановлению хрящевой ткани и улучшению состояния при остеоартрозе.

Эта технология сегодня считается самым вероятным кандидатом на первый зарегистрированный клеточный препарат в РФ.

«При этом, в отличие от фундаментальной науки, активно применяются и практические подходы, известные как антиэйдж-терапия. Она направлена не столько на лечение конкретного заболевания, сколько на коррекцию отдельных симптомов и целенаправленное воздействие на фундаментальные механизмы старения организма», – отметила генетик.

