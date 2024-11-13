Стало известно, где в Электростали сделать прививку от гриппа

В городском округе Электросталь продолжается вакцинация от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жители, которые прикреплены к Электростальской больнице, могут пройти вакцинацию в поликлинике после осмотра врача по адресам:

ул. Пушкина, 3 в кабинете № 107, режим работы: пн-пт с 13:00 до 15:00;

пр. Южный, 9, корп. 1 в кабинете № 10, режим работы: пн-пт с 10:00 до 15:00;

ул. Карла Маркса, 7А в кабинете № 110, режим работы: пн-пт с 11:00 до 15:00;

В амбулатории Степаново и Всеволодово в процедурном кабинете, режим работы: пн-пт с 09:00 до 13:00.

Жители, прикрепленные к ЦМСЧ № 21, могут пройти вакцинацию в поликлинике по адресу: ул. Комсомольская, 3 (кабинет 129, в пн, вт, ср, пт с 09:30 до 13:30 и с 14:00 до 14:30, в чт с 10:00 до 13:30 и с 14:00 до 14:30). С собой необходимо иметь направление от терапевта (можно получить у любого специалиста в его рабочие часы приема, а если ваш участковый в отпуске, нужно обратиться к любому другому терапевту).

Также жители, которые прикреплены к МСЧ завода Электросталь, могут вакцинироваться в поликлинике по адресу: ул. Красная, 48 (кабинет № 321 и № 323, режим работы: пн-пт с 09:00 до 14:00) или в здравпункте на территории завода — только для работников (круглосуточно).

Кроме того, в Электростали прививку от гриппа можно сделать в травмпункте на ул. Пушкина, 3, корп. 11. Время работы пункта: круглосуточно.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.