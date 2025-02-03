Гастроэнтеролог: в качестве альтернативы кофе подойдут цикорий и чай

Если вы хотите сократить потребление кофеина, можно перейти на альтернативы, такие как чай, цикорий или кофе без кофеина, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

«Главное — соблюдать умеренность, выбирать правильное время для кофе и обращать внимание на свои ощущения. Если вы хотите сократить потребление кофеина, можно перейти на альтернативы, такие как чай, цикорий или бескофеиновый кофе», — сказал Белоусов.

Он добавил, что в решении отказаться от кофе или просто научиться правильно его пить — все зависит от вашего состояния здоровья и индивидуальной реакции на кофеин.

«Если вы замечаете, что кофе вызывает у вас проблемы со сном, тревожность или дискомфорт в желудке, возможно, стоит рассмотреть полный отказ от него. Тем не менее, для многих людей умеренное потребление кофе полезно», — отметил врач.

Белоусов уточнил, что этот напиток богат антиоксидантами и способен улучшать когнитивные функции.