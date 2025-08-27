Гастроэнтеролог рассказала о связи стресса и болезней ЖКТ

Она пояснила, что эмоциональное напряжение в норме может кратковременно влиять на пищеварение, но когда тревога или депрессивные состояния становятся фоном жизни, последствия для организма оказываются гораздо серьезнее.

«В таких случаях нередко развивается синдром раздраженного кишечника — функциональное нарушение, при котором повышенная чувствительность делает привычные раздражители чрезмерно болезненными. Даже незначительный стресс может вызвать спазмы, изменение стула и другие неприятные симптомы», — рассказала специалист.

По ее словам, проблема часто выходит за рамки ЖКТ: пациенты могут жаловаться на головные и мышечные боли, бессонницу, а также чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

«Диагноз СРК устанавливается только после исключения других заболеваний. Для этого необходимо пройти комплексное обследование и убедиться в отсутствии онкологических заболеваний, воспалительных процессов в кишечнике, инфекций, а также болезней печени, поджелудочной железы, желудка, щитовидной железы и других органов», — подчеркнула Мельникова.