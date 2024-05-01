Гастроэнтеролог рассказала, какое мясо для шашлыка есть не стоит

Наступила пора шашлыков, поэтому следует позаботиться о выборе мяса и соблюдении некоторых правил. О том, стоит ли есть мясо, которое упало на землю перед обжаркой, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

Гастроэнтеролог рассказала, что шашлыки чаще всего делают в лесу или в парке. Поэтому в случае, если мясо упало на землю, на него могут попасть различные личинки. В таком случае, если мясо промыть водой, личинки не смоются и могут попасть в организм человека.

«Если мы говорим про шашлычные мясо, упавшее на землю, то даже если его очень хорошо промыли, лучше, конечно, подвергнуть его тщательной термической обработке в течение 10-20 минут, тогда яйца паразитов и бактерии погибают. Если эти условия будут соблюдены и кусочек хорошо прожарится, то, в принципе, данное мясо можно употребить. Но я бы все-таки рисковать не стала», — отметила Татьяна Жаровская.

Длительная термическая обработка мяса на мангале — не самый верный способ. Он не поможет реанимировать упавший кусок мяса.

Также, когда мясо очень сильно обжарено, из него выделяются различные токсичные вещества, в том числе канцерогены. Пережаренное мясо повышает риски кишечных заболеваний. Поэтому упавшее мясо можно взять домой, отмыть, а затем тщательно отварить.