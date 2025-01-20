Гастроэнтеролог рассказал, сколько сыра в день можно съесть без последствий

Гастроэнтеролог Белоусов: безопасная доза сыра в день — до 30–50 г

Употребление сыра без вреда для здоровья рекомендуется ограничивать до 30–50 граммов в день, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

20 января отмечается Всемирный день любителей сыра. Сыры различают по форме, внешнему виду, вкусу, жирности, твердости, составу. Процесс их изготовления трудоемкий и сложный. Многообразие видов и сортов сыра способно удовлетворить самые разные гастрономические предпочтения, включая изысканные.

«Это количество позволяет получить необходимые питательные вещества, такие как кальций и белок, не подвергая организм риску набора лишнего веса или проблем со здоровьем», — сказал Белоусов.

Он добавил, что переедание, особенно свыше 100 граммов в сутки, может привести к увеличению мышечной массы и общего веса, что, в свою очередь, может вызвать заболевания, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями почек, для которых высококалорийная и жирная пища может быть вредной.

«Самыми полезными считаются твердые и полутвердые сыры, такие как пармезан и грюйер, поскольку они содержат высококачественный белок и значительное количество кальция, необходимого для здоровья костей и зубов. Также они менее калорийны в сравнении с мягкими сырами, что делает их более подходящими для регулярного употребления», — отметил гастроэнтеролог.

По его словам, мягкие сыры, такие как бри или камамбер, тоже могут быть полезными, но они чаще содержат больше жира и калорий.