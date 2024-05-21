Гастроэнтеролог рассказал, с какого возраста детям можно пить чай

Врач Белоусов: чай детям можно давать с 2 лет

Детям старше двух лет можно постепенно вводить в рацион небольшие порции чая, начиная с специально созданных для детей видов. Распределение порций чая для детей должно соответствовать их возрасту, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Возрастные ограничения при потреблении чая являются важным вопросом, особенно когда речь идет о детях. Для маленьких детей чай не является основным источником жидкости. Рекомендуется давать чистую воду. Детям старше двух лет можно постепенно вводить небольшие порции чая, начиная с специально созданных для детей видов. Важно следовать рекомендациям по возрасту и количеству чая, указанным на упаковке детских напитков», — рассказал Белоусов.

Он добавил, что распределение порций чая для детей должно соответствовать их возрасту.

«Детям разного возраста рекомендуется разное количество чая: например, 50 мл — для двухлетних, 100 мл через день — для трехлетних и т. д. Детям старше шести лет можно употреблять чай ежедневно, не превышая определенных порций. Также важно учитывать, что детям нельзя давать крепкий чай», — отметил врач.

Белоусов подчеркнул, что чай содержит танины, кофеин и другие вещества, которые могут оказывать негативное воздействие, особенно на детей.

«Первоначально стоит давать чай очень осторожно и следить за реакцией организма ребенка», — добавил гастроэнтеролог.

Он заключил, что для детей в настоящее время производится много видов чаев: ромашковый, с фенхелем или с молоком.

21 мая отмечается Международный день чая. Этот праздник провозгласила Генеральная ассамблея ООН в 2019 году.