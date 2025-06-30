Гастроэнтеролог рассказал, как избежать образования фитобезоара в желудке

В Сети существует мнение, что, если потреблять в пищу растительные волокна, можно стать жертвой образования фитобезоара в желудке, который удалить можно только операбельным способом. Однако на самом деле это не так. Камни из непереваренных частиц растительного происхождения образовываются в желудке крайне редко. Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов в разговоре с РИАМО рассказал, как правильно есть растительную пищу с грубыми волокнами, чтобы не навредить здоровью.

По словам врача, образование в желудке инородных объектов, известных как безоары (инородное образование — ред.), может происходить в результате систематического потребления грубой растительной пищи с высоким содержанием волокон или непреднамеренного, а иногда и намеренного, заглатывания волос и нитей.

Неронов пояснил, что сначала в желудке формируется ядро из неперевариваемых элементов, которое со временем обрастает новыми частицами. Этот процесс способствует постепенному разрастанию безоара, который в некоторых случаях может достигать значительных размеров, занимая существенный объем желудочной полости.

«При употреблении в пищу грубых продуктов нужно задумываться о том, как организм с этим справится, ведь и мясорубку можно засорить и даже сломать, если не соблюдать правил. Еду всегда следует тщательно пережевывать и употреблять достаточное количество жидкости. Умеренное употребление растительных волокон полезно и правильно. Растительные хлебцы в количестве нескольких штук безопасны», — рассказал Неронов.

По словам специалиста, фитобезоары — относительно редкое состояние. Если человек употребляет продукты питания умеренно, тщательно пережевывает и пьет достаточное количество жидкости, ему ничего не угрожает.

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