Гастроэнтеролог назвал разрешенную дозу молока в день

Существует мнение, что молоко с магазинных полок не несет никакой пользы для организма и употреблять в пищу нужно только парное молоко. Однако на самом деле это не так. Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов в разговоре с РИАМО рассказал, что парное молоко может быть даже опасным для здоровья, так как в него могут попасть вредоносные бактерии, а «магазинное» молоко хоть и теряет после обработки некоторые свои свойства, все равно остается полезным и содержит в себе, например, кальций, необходимый для костей. По его мнению, разрешенная доза молока и молочных продуктов в день, это не более 500 мл.

О переносимости молока

По его словам, было время, когда взрослое население планеты действительно не могло употреблять в пищу молоко, так как с завершением грудного вскармливания в их организмах прекращал вырабатываться фермент, способный расщеплять лактозу. Но в настоящее время организмы людей адаптировались, и такая непереносимость сохраняется у меньшего процента населения.

Все менялось, когда на территории Европы начала распространяться уникальная генетическая мутация. Она позволила людям сохранять способность переваривать молоко во взрослом возрасте — и это дало человечеству новое, стабильное и питательное подспорье в периоды голода и неурожаев. Так молоко стало больше, чем просто напитком — оно стало эволюционным преимуществом.

«Сегодня мы воспринимаем молоко как нечто обыденное, не задумываясь, насколько сложный путь оно проходит, прежде чем оказаться на полке супермаркета. Парное молоко хранит в себе множество микроорганизмов, среди которых могут оказаться и опасные для человека. Поэтому оно обязательно подвергается термической обработке: пастеризации или стерилизации. Первый метод назван в честь Луи Пастера и предполагает нагревание до умеренных температур для устранения большинства бактерий. Второй — более интенсивный, при температурах выше 100 градусов, делает молоко практически стерильным и позволяет хранить его до года. Еще один способ — ультрапастеризация, когда продукт мгновенно нагревается до 135 градусов и так же стремительно охлаждается», — рассказал гастроэнтеролог.

Специалист отметил, что при термической обработке молоко частично теряет свою биологическую ценность, но все равно остается мощным источником питательных веществ: кальция, фосфора, витаминов A, D и B12, белков и калия. Все это необходимо человеческому организму для прочных костей, здорового сердца, работы мышц и крепкого иммунитета. Особенно важна молочная пища для детей, подростков, беременных женщин и пожилых людей — групп, особенно уязвимых к дефициту кальция.

Молоко помогает не только расти, но и сохранять здоровье. Оно снижает риск кариеса, может замедлить развитие остеоартрита, а входящий в его состав витамин D и кальций связываются с уменьшением риска развития некоторых видов рака. В спортивном питании молоко ценят за полноценный белковый профиль — оно способствует росту мышечной массы и восстановлению после тренировок.

Когда молоко опасно

У некоторых людей бывает аллергия на белки коровьего молока или непереносимость лактозы. Лактоза не переносится у ряда граждан из-за отсутствия фермента лактазы, и может вызывать дискомфорт при употреблении даже небольших объемов молока. Для таких случаев существуют безлактозные варианты, а также растительные альтернативы: овсяное, миндальное, кокосовое и другие виды «молока», не содержащие лактозу.

«В то же время, чрезмерное потребление молочных продуктов может быть связано с повышенным уровнем насыщенных жиров и рисками для сердечно-сосудистой системы, а также с гиперкальциемией при избытке кальция», — добавил Неронов.

Специалист порекомендовал умеренно потреблять в пищу молоко и молочные продукты: около 500 мл молочных продуктов в день, отдавая предпочтение качественной продукции с правильной маркировкой и хранением, учитывая индивидуальную переносимость.