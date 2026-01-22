Гастроэнтеролог объяснила, как есть попкорн без вреда для здоровья

Строгие пищевые запреты могут навредить психике и привести к расстройствам пищевого поведения, поэтому полностью отказываться от попкорна без медицинских показаний не нужно, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Вреден и строгий запрет продуктов — он лишает положительных эмоций и грозит расстройством пищевого поведения. Поэтому полностью отказываться от попкорна, если для этого нет противопоказаний, не нужно», — сказала Кашух.

Она добавила, что, если выходы в кино нечастые, позволить себе небольшую порцию попкорна можно.

«Главное не брать огромное ведро — оно содержит гораздо больше калорий, чем нужно для насыщения, а перестать есть попкорн, когда в руках большая порция, а на экране захватывающий сюжет, бывает непросто», — отметила эксперт.

Кашух порекомендовала взять небольшую порцию, не добавлять в нее дополнительные топпинги — сырные шарики, луковые кольца. В качестве напитка лучше не брать сладкую газировку — она добавляет калорий, провоцирует резкое повышение уровня глюкозы в крови, повышает риск заболеваний желудка, поджелудочной железы, эндокринной системы.

«Стоит также обратить внимание на то, чтобы попкорн был свежий, лучше, если его приготовят прямо во время покупки, а не заранее», — уточнила врач.

22 января отмечается день рождения воздушной кукурузы. Еще в XVI веке попкорн использовали не только как еду, но и в качестве украшений для волос, а в XIX веке рецепт усовершенствовали и стали готовить с разными наполнителями.

