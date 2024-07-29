Гастроэнтеролог Неронов посоветовал не собирать, а только покупать грибы

«В современном мире, на фоне ежегодно ухудшающейся экологической обстановки, употреблять в пищу можно грибы, произведенные промышленным способом», – сказал Неронов.

Он добавил, что при приготовлении грибов лучше использовать варку и тушение, и лишь после предварительной термообработки слегка обжаривать.

«Опять же, с учетом сложной идентификации каждого гриба, места его сбора, грибы лучше не консервировать. Лучше приобретать в легальных торговых точках необходимое количество свежих грибов, произведенных промышленным способом», – отметил врач.

Неронов уточнил, что польза от грибов есть. Кроме приятных органолептических свойств, в них содержатся микроэлементы, клетчатка, пребиотики. При этом, грибы в составе могут содержать токсины и яды, а также некоторые компоненты, такие как хитин – он вообще не переваривается.

«Поэтому с точки зрения гастроэнтерологии – это продукт неоднозначный. Не приобретайте консервированные грибы у незнакомых лиц, не собирайте грибы, в которых сомневаетесь, не ешьте их в сыром виде, не употребляйте большие количества на регулярной основе, не употребляйте их одновременно с большим количеством алкоголя, и не кормите грибами маленьких детей», – заключил специалист.