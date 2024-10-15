Гастроэнтеролог Неронов назвал безопасную норму мальтита для человека в день

«Допустимая суточная норма мальтита для среднестатистического человека составляет около 100 граммов. Как говорится, все хорошо в меру: при чрезмерном употреблении любой сладости могут возникнуть подобные симптомы (расстройство ЖКТ - ред.). Поэтому будьте благоразумны и следите за своими детьми и близкими, чтобы приятная «вкусняшка» не обернулась пищевым расстройством», – сказал Неронов.

Он добавил, что у некоторых людей при избыточном употреблении мальтита могут наблюдаться побочные симптомы, такие как вздутие, диарея, запоры или спастические боли в животе.

«Мальтол или мальтит относится к естественным сахарозаменителям и по своей сути является многоатомным спиртом, получаемым из крахмала. При использовании в качестве сахарозаменителя отмечается ряд положительных свойств продукта: он обладает сладким (не приторным) вкусом, невысокой калорийностью (почти в два раза менее калорийный, чем сахар), оказывает значительно меньшее влияние на колебания глюкозы в крови и при этом не вызывает кариеса», – рассказал гастроэнтеролог.

Неронов заключил, что все эти свойства делают его более ценным продуктом по сравнению с сахаром.

Ранее стало известно, что россияне получили массовое отравление зефиром из «ВкусВилла». По словам покупателей, бурление в животе начиналось через 2-2,5 часа после употребления сладости.