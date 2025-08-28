Гастроэнтеролог: настоящий мед в магазинах становится дефицитом

До 60–80% меда в магазинах не соответствует требованиям к натуральному продукту и подменяется сиропами или теряет полезные свойства при переработке, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов.

«Рынок меда сегодня переполнен продуктами сомнительного происхождения. По данным Роскачества и международных исследований, до 60–80% меда в рознице не соответствует требованиям к натуральному продукту. Его подменяют сахарными сиропами — кукурузным, рисовым, свекловичным, иногда с ароматизаторами и красителями», – рассказал Белоусов.

Он пояснил, что нередко мед перерабатывают при высоких температурах, и он теряет ферменты и полезные вещества.

«В пчеловодстве используют антибиотики и пестициды, а при массовом разведении пчел их подкармливают сиропом. Все это снижает качество. В результате настоящий мед становится дефицитом и рискует остаться доступным только тем, кто знает, где его искать», – отметил врач.

В 2026 году натуральный мед может полностью исчезнуть с прилавков магазинов в России, его заменит медовый продукт, рассказал председатель союза пчеловодов России Валерий Михеев «Парламентской газете». Объясняется это тем, что из-за завышенных требований к пасечникам и сильно выросших в цене анализов на продукцию многие небольшие пасеки не желают отдавать излишки меда.

При этом создать искусственный мед нетрудно. По данным Росстата, уже сейчас почти 50% продукта в магазинах являются фальсификатом.