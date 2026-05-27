Гастроэнтеролог Лебедева предупредила об опасности латяо

Латяо, который продают как «соевое мясо», чаще всего представляет собой пшеничную клейковину — сейтан. В составе также могут быть глютен, кунжут, усилители вкуса, подсластители и острый перец. Эти компоненты раздражают слизистую желудка и способны вызывать боли в животе, диарею и тошноту.

«В Китае латяо относится к запрещенным продуктам: он входит в список еды, продажа которой ограничена рядом школ. Его считают нездоровым из-за высокого содержания жира, сахара и соли. Калорийность — около 500 килокалорий на 100 грамм, что достаточно высоко. Все это — за счет так называемых “побочных” компонентов. И в целом это не соевое мясо, а большинстве случаев пшеничная мука или отмытая клейковина — так называемый сейтан», — пояснила Лебедева.

По ее словам, продукт особенно опасен для детей с целиакией. В Крыму зарегистрированы 56 школьников с классической формой заболевания, требующей стационарного лечения. Даже однократное употребление может вызвать вздутие, диарею и повышение температуры.

«Если очень хочется попробовать, то при условии, что у ребенка здоровый желудок и нет аллергии, допустима примерно одна упаковка в месяц. Но при регулярном, ежедневном употреблении это может привести к серьезным последствиям — вплоть до обращения в приемный покой с острым гастритом», — отметила врач.

Кроме того, за рубежом фиксировали случаи бактериального загрязнения латяо бактерией Bacillus cereus, вызывающей рвоту и боли в животе.

