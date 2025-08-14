Гастроэнтеролог Кашух развенчала мифы о меде: панацеей он не является

Мед действительно обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, но не лечит рак, диабет или сердечно-сосудистые болезни, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Вокруг меда существует множество мифов. Например, широко распространено мнение, что мед — это панацея. На деле этот продукт обладает определенными полезными свойствами: антиоксидантными, антибактериальными, противовоспалительными. Но говорить о том, что мед способен излечить от серьезных заболеваний, таких как рак, сахарный диабет или сердечно-сосудистые патологии, безосновательно», – сказала Кашух.

Она отметила, что другой миф: мед — безопасный заменитель сахара для диабетиков. Это очень опасное заблуждение.

«Мед, как и сахар, состоит преимущественно из глюкозы и фруктозы. Несмотря на то что в меде содержатся некоторые полезные вещества, его гликемический индекс довольно высок, что означает быстрое повышение уровня сахара в крови. Людям с сахарным диабетом можно употреблять мед только с разрешения врача и с учетом индивидуальных особенностей организма», – подчеркнула врач.

Кашух уточнила, что еще один миф: засахаренный мед – признак некачественного продукта или подделки.

«На самом деле засахаривание, а точнее кристаллизация — это естественный процесс, характерный для натурального меда. Он не влияет на качество, вкус или полезные свойства продукта. Процесс кристаллизации зависит от соотношения глюкозы и фруктозы в меде, а также от условий хранения», – пояснила специалист.

Гастроэнтеролог также указала на то, что распространено мнение, что чем дороже мед, тем он полезнее. Однако цена продукта не всегда является показателем его качества или полезности.

«На стоимость влияют разные факторы: редкость сорта, географическое расположение пасеки, упаковка и маркетинг. Дорогой экзотический мед не обязательно окажется полезнее привычного гречишного или липового. Важнее обращать внимание на происхождение меда, наличие сертификатов и репутацию продавца», – заключила специалист.

14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас. Этот древний славянский праздник открывает череду летних Спасов (медовый, яблочный и ореховый). Считалось, что к этому дню мед созревает в ульях до полной готовности, наступает осень. Кроме того, Медовый Спас знаменует начало Успенского поста и сопровождается традициями освящения различных трав и меда.