Гастроэнтеролог Кашух рассказала о рисках кофе натощак

Врач посоветовала выпивать не более 3–4 чашек кофе в день

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что кофе натощак может вызывать дискомфорт и изжогу у людей с заболеваниями желудка, однако универсального запрета нет, сообщает RT .

Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух отметила, что с точки зрения доказательной медицины «правильного времени» для кофе не существует. Реакция на кофеин индивидуальна, а исследования о вреде напитка натощак дают противоречивые результаты.

«Кофеин и биологически активные соединения кофе способны стимулировать секрецию соляной кислоты и выработку гастрина — гормона, который регулирует пищеварение. Если нет каких-то сопутствующих факторов, на состоянии желудочно-кишечного тракта это особенно не сказывается. При уже существующем воспалении слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки кофе натощак теоретически может повышать риск эрозивно-язвенных поражений», — предупредила Кашух.

По ее словам, у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью кофеин нередко провоцирует изжогу.

«Стоит ориентироваться на индивидуальную переносимость. Если после чашки кофе натощак возникает чувство жжения за грудиной, от такой привычки лучше воздержаться и пить кофе после еды», — посоветовала врач.

Кофеин также может усиливать тревожность и повышать уровень кортизола, однако выраженный эффект наблюдается не у всех. В целом специалист рекомендовала ограничиться тремя-четырьмя чашками кофе в день.

