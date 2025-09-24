Гастроэнтеролог Кашух назвала самые вредные добавки в жвачке

Гастроэнтеролог Кашух: сорбит и мальтит в жвачке могут вызывать вздутие и диарею

Подсластитель аспартам, по данным ВОЗ, считается потенциально канцерогенным, а сорбит и мальтит вызывают расстройство пищеварения, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Состав у жевательных резинок примерно одинаков — как правило, они содержат искусственные подсластители, ароматизаторы, красители. Все это может вредить здоровью, причем реакция на них может быть индивидуальной: у кого-то вызовет головную боль или дискомфорт в животе, у кого-то аллергическую реакцию», – сказала Кашух.

Она добавила, что вредны жвачки с искусственным подсластителем аспартамом (Е951) — ВОЗ считает это вещество потенциально канцерогенным. Кроме того, оно может вызывать аллергию, головные боли.

«Другие подсластители — сорбит, мальтит — могут вызывать расстройство пищеварительной системы (вздутие, диарею). Некоторые красители и ароматизаторы могут провоцировать аллергическую реакцию, негативно влиять на печень. Вредны и жвачки с натуральным сахаром: он способствует развитию кариеса и воспалению десен», – предостерегла врач.

Кашух уточнила, что есть жвачки с более качественным составом, например, с натуральными ароматизаторами или менее вредным для зубов ксилитом вместо сахара.

«По возможности, лучше покупать их. Однако они обычно стоят довольно дорого и редко продаются в магазинах у дома», – отметила специалист.

23 сентября в мире отмечался День рождения жевательной резинки. В этот день в 1848 году американец Джон Куртис изготовил в домашних условиях прототип современной жвачки на основе хвойной смолы.