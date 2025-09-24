Гастроэнтеролог Кашух назвала, кому жевательная резинка особенно вредна

При язве желудка и двенадцатиперстной кишки жвачка способна усилить боль, при гипертонии — спровоцировать рост давления, а детям и аллергикам ее лучше вовсе избегать, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Жевательная резинка крайне нежелательна людям с язвенным заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки, поскольку жевание усиливает секрецию желудочного сока, что может усугубить воспаление и усилить боль», – рассказала Кашух.

Она добавила, что противопоказаны жвачки людям с аллергией на компоненты, входящие в состав, например, на аспартам, красители, ароматизаторы.

«Пациентам с гипертонией стоит избегать жвачек с добавлением лакрицы или солодки, такие добавки могут провоцировать повышение артериального давления. Нежелательно жевать жвачки детям — помимо чувствительного желудочно-кишечного тракта и более уязвимых зубов, есть еще и риск удушья, так как дети более активны», – рассказала гастроэнтеролог.

23 сентября в мире отмечался День рождения жевательной резинки. В этот день в 1848 году американец Джон Куртис изготовил в домашних условиях прототип современной жвачки на основе хвойной смолы.