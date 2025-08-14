Гастроэнтеролог Кашух напомнила, почему мед опасен для детей до года

«Мед — довольно аллергенный продукт, поэтому его не дают детям младше 1 года. В рацион детей с ранее выявленной аллергией на другие продукты мед лучше не вводить до 3 лет. Кроме того, мед может содержать споры бактерии Clostridium botulinum, вызывающей ботулизм. Для взрослых и детей старше 1 года с достаточно зрелой иммунной системой эти споры, как правило, не представляют угрозы», – сказала Кашух.

Она пояснила, что их желудочный сок способен нейтрализовать бактерии, а конкуренция с полезными микроорганизмами не дает им размножаться и выделять токсин. Но у младенцев и детей до 1 года ситуация иная.

«Их микрофлора недостаточно зрелая для защиты от некоторых патогенов. В такой благоприятной среде споры Clostridium botulinum прорастают, размножаются и вырабатывают ботулотоксин — один из самых мощных природных ядов, поражающих нервную систему», – предостерегла врач.

Кашух рассказала, что основные симптомы детского ботулизма — запор, мышечная слабость (ребенок становится вялым, малоактивным, хуже держит голову), трудности с сосанием и глотанием (ребенок плохо сосет грудь или бутылочку, пища может вытекать изо рта), слабый монотонный плач, опущенные веки (птоз), расширенные зрачки, затрудненное дыхание.

«Безопасные и полезные альтернативы меду для детей — фруктовые и ягодные пюре, фруктовые смузи, сухофрукты (изюм, курага, чернослив, предварительно вымоченные и измельченные). Если ребенок привык к сладкому вкусу, можно добавить небольшое количество привычной молочной смеси или каши во фруктовое пюре, постепенно уменьшая их количество. А мед — это по сути добавленный сахар, а не «лекарство»», – заключила специалист.

14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас. Этот древний славянский праздник открывает череду летних Спасов (медовый, яблочный и ореховый). Считалось, что к этому дню мед созревает в ульях до полной готовности, наступает осень. Кроме того, Медовый Спас знаменует начало Успенского поста и сопровождается традициями освящения различных трав и меда.