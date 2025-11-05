Гастроэнтеролог Кашух: ароматизированные десерты могут исказить вкусы ребенка

Ранее в соцсетях распространились фотографии упаковок новых круассанов, которые появились в российских магазинах. Среди них есть выпечка со вкусом «шампанского».

«Детям действительно стоит ограничивать потребление таких продуктов. Помимо высокого содержания сахара и жира, в них присутствуют искусственные добавки, влияние которых на растущий организм может быть непредсказуемым. Такие десерты практически не несут питательной ценности и могут формировать у ребенка привыкание к интенсивным синтетическим вкусам, что отличает их от обычной домашней сладкой выпечки», — сказала Кашух.

Она добавила, что регулярное употребление продуктов с искусственными ароматизаторами может искажать вкусовые предпочтения ребенка.

«Это, в свою очередь, будет приводить к снижению его интереса к натуральной пище. Для детского питания лучше всего подходят традиционные десерты с простым и понятным составом: домашние пироги и печенье, фруктовые кексы без искусственных добавок», — рассказала врач.

