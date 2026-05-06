Гастроэнтеролог Дианова объяснила связь желчи и настроения

Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что застой желчи может вызывать раздражительность, зуд и проблемы с кишечником. Нарушения часто связаны с заболеваниями печени и питанием.

Нарушение оттока желчи — холестаз — может отражаться не только на физическом состоянии, но и на психике. По словам врача-диетолога и гастроэнтеролога 1-й категории Нурии Диановой, такие пациенты нередко становятся раздражительными и тревожными.

«Холестаз — нарушение секреции желчи из клеток печени или ее оттока по желчевыводящим путям — характерно для серьезных заболеваний печени и проявляется кожным зудом. И такой человек становится действительно неврозным, возбудимым. Люди, до конца не зная свой диагноз, годами живут уязвимыми с точки зрения психики, не осознавая, что у них есть уже нарушения синтеза и оттока желчи. Но, когда происходит медикаментозная коррекция этих проблем, самочувствие улучшается», — пояснила Нурия Дианова в эфире радио Sputnik.

Причиной нарушений могут быть и особенности питания.

«Это — нерегулярный прием пищи, очень рафинированная пища, бедная хорошими растительными жирами, клетчаткой, потому что это те компоненты, которые должны быть в каждом приеме пищи. И тогда в целом желчный пузырь должен работать абсолютно нормально. Регулярные приемы пищи это — 3-4 раза минимум. Пища должна быть определенного состава, причем в каждом приеме пищи должна быть клетчатка. Тогда есть шанс того, что будет меньше проблем с желчным пузырем», — уверена Дианова.

Врач добавила, что желчь влияет и на работу кишечника.

«Именно желчь является натуральным прокинетиком, то есть она запускает работу кишок. Человек в идеале каждое утро должен ходить в туалет. Надо выяснять, что запускает раздражительность, и работать с причиной и со следствиями. Так люди становятся более спокойными, уровень невроза снижается, когда у них все работает по часам. Если мы говорим про заболевания печени, нарушены разные варианты холестаза, тут без препаратов не обойтись. Иногда их назначают пожизненно. Зато люди имеют достойное качество жизни, у них нет кожного зуда, у них хороший стул, нет запоров, они становятся более умиротворенными», — заключила Нурия Дианова.

