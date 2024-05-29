Гастроэнтеролог Белоусов: высокобелковая диета повышает риск онкологии

29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения. Он направлен на привлечение внимания общества на проблемы нарушения пищеварения у человека, рост числа этих проблем, а также увеличение количества людей с подобными нарушениями пищеварения.

«Хотя похудение при таком подходе часто протекает успешно, существуют значительные риски для здоровья. Одним из минусов таких диет является неприятный запах изо рта и от тела, что обусловлено высоким содержанием холестерина и насыщенных жирных кислот в продуктах животного происхождения», – сказал Белоусов.

Он добавил, что еще повышаются риски сердечно-сосудистых патологий и заболеваний сердца. Кроме того, недостаток энергии, обусловленный недостатком углеводов, может вызвать снижение общей работоспособности.

«Высокопротеиновая диета «по Дюкану» и другие подобные программы, основана на потреблении большого количества животных белков, таких как молочные продукты, яйца, сыр, рыба и мясо, при полном или максимальном исключении углеводов. Идея белковых диет заключается в стимуляции организма к сжиганию жировых запасов для получения энергии», – разъяснил гастроэнтеролог.

Белоусов уточнил, что в этом процессе выделяются кетоновые тела, которые, при накоплении в больших количествах, могут вызвать ацидоз – нарушение кислотно-щелочного баланса и привести к потере сознания. Таким образом, для поддержания здоровья важен баланс потребления жиров, белков и углеводов.