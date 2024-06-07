Гастроэнтеролог Белоусов перечислил опасности безалкогольного пива

Безалкогольное пиво может содержать довольно большое количество сахара и углеводов, что может быть нежелательным для людей, следящих за своим весом, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Безалкогольное пиво имеет значительно меньшее содержание калорий по сравнению с обычным алкогольным пивом. Однако оно может содержать довольно большое количество сахара и углеводов, что может быть нежелательным для людей, следящих за своим весом или страдающих от сахарного диабета», — сказал Белоусов.

Он отметил, что хотя содержание алкоголя в таком пиве минимально, обычно менее 0,5%, его употребление все равно может быть нежелательным. Особенно для людей, избегающих потребления алкоголя по каким-либо причинам, таким как беременность, вождение автомобиля, лечение некоторых медицинских состояний и прочее.

«Некоторые сорта безалкогольного пива могут содержать консерванты, красители и другие добавки, которые могут вызывать аллергические реакции или негативно влиять на организм. А у некоторых безалкогольное пиво может вызывать рвоту, изжогу, вздутие и другие проблемы с пищеварительным трактом из-за содержания газов, хмеля и других компонентов», — рассказал врач.

Гастроэнтеролог предупредил, что некоторые компоненты безалкогольного пива могут взаимодействовать с определенными лекарствами, усиливая или ослабляя их действие.

«В целом, умеренное употребление беззаконного пива обычно считается безопасным для большинства людей, особенно для тех, кто не может или не хочет потреблять алкоголь. Однако, как и с любыми продуктами, важно быть внимательным к содержанию и качеству, а также знать свои индивидуальные потребности и ограничения», — заключил врач.

Каждый год во вторую субботу июня отмечается День пивовара. В 2003 году его учредил Совет союза российских пивоваров. Цель проведения этой даты — формирование традиций российского пивоварения и развитие культуры потребления напитка в стране.