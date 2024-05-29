Гастроэнтеролог Белоусов назвал схему 16/8 интервального голодания безопасной

Практика интервального голодания по схеме 16/8 довольно проста и безопасна. При правильном подходе интервальное голодание может дать хорошие результаты, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Практика интервального голодания по схеме 16/8 довольно проста и безопасна, но для достижения целей по снижению веса важно сформировать рацион из здоровых, питательных продуктов. Рекомендуется избегать избыточного потребления пустых калорий и мусорной пищи», — сказал Белоусов.

Он добавил, что интервальное голодание представляет собой чередование циклов приема пищи с периодами отказа от нее.

«Наиболее распространенные схемы включают 20/4, где есть разрешается только в течение 4 часов, а в остальное время допускается только употребление жидкости, а также 16/8, при котором пищу не принимают в течение 16 часов в сутки. Следует отметить, что во время периодов голодания допускается пить воду, травяные отвары и чаи без сахара», — рассказал врач.

По мнению Белоусова, похудение возможно лишь при условии дефицита калорий. Потребление пищи вдвое больше в разрешенное время может привести даже к набору веса. При правильном подходе интервальное голодание может дать хорошие результаты, способствуя избавлению от отечности и решению других проблем со здоровьем.

«Важно осознавать, что существует опасность данной схемы питания, поскольку после длительного периода отказа от пищи увеличивается риск чрезмерного и нездорового переедания. Длительный голод может привести к влечению к вредной, жирной и калорийной пище, что в итоге может ухудшить показатели веса и привести к повышенному уровню сахара и холестерина в организме», — резюмировал гастроэнтеролог.

29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day), учрежденный в день принятия Устава Всемирной организации гастроэнтерологов. Врачи призывают общественность в этот день обратить внимание на рост проблем с пищеварением у людей по всему миру. Это связано с плохим качеством продуктов питания, вредными привычками, а также стрессовым состоянием.