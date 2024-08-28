Гастроэнтеролог Антюфеева рассказала, какие продукты провоцируют изжогу

Изжога — знакомое многим состояние, когда кислота из желудка поднимается обратно в пищевод, вызывая неприятное ощущение жжения за грудиной. Возникает оно чаще после еды или ночью, но может появиться и в положении лежа, и при наклонах вперед. Об этом сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Антюфеева.

«В большинстве случаев эпизодическая изжога не представляет серьезной угрозы для здоровья. Но если она начинает беспокоить вас регулярно, это может быть признаком гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). В том числе изжога может возникнуть из-за недостаточной работы нижнего пищеводного сфинктера (НПС), что в свою очередь может привести к патологически частому и длительному попаданию желудочного или дуоденального содержимого в пищевод. Оно приведет к воспалению или повреждению слизистой оболочки пищевода с развитием эрозий», — рассказала врач.

По ее словам, постоянное раздражение и воспаление пищевода из-за длительной изжоги может привести к развитию пищевода Барретта — опасного состояния, при котором нормальные клетки пищевода заменяются клетками, похожими на те, что обычно находятся в кишечнике. При этом сами симптомы изжоги могут уменьшиться или даже исчезнуть. Это происходит потому, что нервные окончания в пищеводе «выжигаются» длительным воздействием желудочного содержимого.

«Однако это не значит, что проблема исчезла — на самом деле ткани пищевода продолжают разрушаться. Именно поэтому, если изжога „сама прошла“ — это не просто плохо, а хуже всего. И это не чудо самоисцеления, а прожженный пищевод Барретта. Такие пациенты имеют повышенный риск развития рака пищевода. Поэтому важно не игнорировать наличие симптомов изжоги или не расслабляться, если изжога вдруг прошла сама», — подчеркнула специалист.

Она отметила, что характер пищи влияет на кислотную продукцию желудка и тонус НПС. При этом рекомендуется избегать употребления продуктов, усиливающих газообразование.

«У каждого человека есть свой продукт-триггер, который дает изжогу. Я приведу список самых популярных провокаторов изжоги, а вам нужно будет понаблюдать за реакцией организма на разные продукты и напитки и исключить те, после которых изжога возникает чаще. К таким продуктам относятся: жир, сало, маргарин, сливки, жирная рыба, гусь, утка, свинина, жирная говядина, баранина, чеснок, лук, перец, острые соусы и приправы, томаты и томатный сок, кетчупы, мучные изделия (макароны, сдобное печенье и булочки), торты, пирожные, шоколад, кофе, крепкий чай, газированные напитки и минеральные воды, цитрусовые, грейпфрутовый, ананасовый соки и другие кислые фруктовые соки, алкоголь», — рассказала гастроэнтеролог.

По ее словам, лечение изжоги предполагает изменение образа жизни и прием препаратов, подобранных врачом-гастроэнтерологом.

Для профилактики изжоги и изменения образа жизни врач дала следующие советы: отказ от курения; коррекция объема пищи и времени ее приема (большой объем повышает внутрижелудочное давление, провоцирует желудочно-пищеводный рефлюкс, снижает тонус НПС. Важно не есть перед сном, в ночное время, не лежать после еды хотя бы 1,5 часа); снижение массы тела при избыточном весе; подъем головного конца кровати (с помощью подставок или клиновидной подушки) на 15 см — способствует значительному уменьшению интенсивности изжоги; отказ от ношения тесной одежды, тугих поясов, корсетов, бандажей, приводящих к повышению внутрибрюшного давления.

Также она обратила внимание, что некоторые препараты снижают тонус НПС. К ним относятся: спазмолитики, антагонисты холинергических рецепторов, В-блокаторы, теофиллин, прогестерон, антидепрессанты, снотворные, опиаты, антагонисты кальция, нестероидные противовоспалительные средства.