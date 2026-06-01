Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя полностью отказываться от молока

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, как распознать непереносимость лактозы и почему полный отказ от молочных продуктов может навредить здоровью, сообщает RT .

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух пояснила, что дискомфорт после употребления молока многие считают случайным несварением. Однако причиной часто становится лактазная недостаточность.

«Однако за этими симптомами часто скрывается лактазная недостаточность — состояние, при котором в тонком кишечнике не хватает фермента лактазы, отвечающего за расщепление молочного сахара (лактозы) на простые сахара глюкозу и галактозу, которые организм использует для выработки энергии. Без этого фермента лактоза не расщепляется и не всасывается в кровь, а поступает в толстую кишку, где становится пищей для бактерий. Процесс брожения запускает классические симптомы: вздутие живота, метеоризм, диарею, урчание, тошноту и спастические боли, часто достаточно сильные», — объяснила врач.

Кашух отметила, что реакцию чаще вызывают молоко, сливки, мороженое, мягкие сыры, некоторые йогурты и сметана. При этом твердые выдержанные сыры и сливочное масло содержат мало лактозы и обычно переносятся нормально.

«Непереносимость молока — не аллергия, употребление таких продуктов не несет последствий для здоровья, однако делает жизнь некомфортной. Если же полностью отказаться от молока без должной замены, может развиться системный дефицит кальция, так как молоко и молочные продукты — основной и легкоусвояемый источник этого вещества. Его нехватка ведет к снижению минеральной плотности костной ткани, что особенно опасно для женщин в постменопаузе и пожилых людей», — добавила Кашух.

При подозрении на непереносимость врач рекомендовала подтвердить диагноз и подобрать диету с альтернативными источниками кальция, безлактозным молоком или добавками лактазы.

