Фтизиатры в Сергиевом Посаде фиксируют сокращение заболеваемости туберкулезом

По данным заведующего филиалом Николая Трошина, фиксируется сокращение заболеваемости, при этом отмечается рост смертности от этой инфекции. И в этом виноваты сами граждане.

В 2023 году в Сергиево-Посадском округе число впервые выявленных заболевших составило 19,8 случаев на 100 тысяч человек. В 2024 эта цифра упала до 14,92 на 100 тысяч человек. При этом количество умерших в 2023 составило 0,95 на 100 тысяч, а в прошлом году 3,36 на 100 тыс. населения. При этом, говорит Николай Трошин, из семи умерших пятерым диагноз поставлен посмертно.

Причина проста — пренебрежение мерами профилактики и отказ от диспансеризации. По-прежнему есть те, кто отказывается от прививки БЦЖ. А меж тем данные показали, что при определении круга контактов погибших носителей туберкулеза обнаружено не было, хотя люди жили в семьях и активно общались с близкими. По мнению специалистов, это говорит как раз о том, что прививка — надежная защита от заражения.

Помочь обнаружить болезнь на ранней стадии поможет рентген легких или ежегодная флюорография. При этом простейшее обследование можно сделать по полису не только в поликлинике по месту жительства, но и в филиале противотуберкулезного диспансера.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.