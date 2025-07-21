Фрукты вместо конфет: как преодолеть зависимость от сладкого

По словам врача-нутрициолога Галины Леоновой, чтобы избавиться от тяги к безудержному потреблению сладостей, можно заменить их фруктами, орехами или йогуртом без добавления сахара и перейти на осознанное питание, сообщает RuNews24.ru .

Еще один вариант — это умеренные занятия спортом: физическая активность способствует выработке эндорфинов, которые заменяют удовольствие от поедания конфет.

Среди причин сахарной зависимости эксперт отметила желание таким образом справляться с негативными эмоциями, недостаток жиров и качественных калорий, а также проблемы со сном.

«Эмоциональное питание может быть trap. Мы используем еду как утешение, не задумываясь о последствиях и настоящих потребностях нашего организма», — сказала Леонова.

По ее словам, зависимость от сладкого может иметь серьезные последствия для здоровья: избыточный вес и ожирение, эмоциональные расстройства и проблемы с зубами.