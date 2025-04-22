Формальдегид и силиконы: косметолог рассказала об опасных компонентах в кремах

Эксперт-косметолог Наталья Рябинова заявила, что, выбирая косметику для ухода за кожей в магазине, стоит обращать внимание на состав крема и отказаться от покупки, если в его составе есть токсичные формальдегиды, спирт или вазелин, сообщает «Вечерняя Москва».

Парабены, по ее словам, повышают риск возникновения гормональных нарушений и даже онкологических заболеваний, а силиконы, несмотря на ощущение гладкости кожи, могут забивать поры и приводят к комедонам (черным точкам, возникающим при закупорке устьев волосяных фолликулов - ред.). Особенно они вредны в больших количествах.

Спирты в высокой концентрации сушат кожу и разрушают липидный барьер, провоцируют преждевременное старение, а минеральное масло мешает естественному дыханию кожи.

Чтобы выбрать безопасный крем, эксперт посоветовала избегать продуктов с длинными списками в составе и проверять сертификаты. Весной особенно важно использовать косметику с защитными и восстанавливающими компонентами.