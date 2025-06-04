Флюорографический кабинет открыли в Речицкой больнице Раменского округа

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Новый цифровой флюорограф был закуплен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняла участие Елена Ивушкина, заместитель главы администрации Раменского муниципального округа. За одну смену на новом оборудовании исследование смогут пройти порядка 50 пациентов.

До установки нового флюорографа жителям поселка приходилось ездить в городскую поликлинику. Для установки флюорографа была проведена большая подготовительная работа: ремонт кабинета, установка, монтаж, испытание оборудования и обучение специалистов.

Врачи рекомендуют взрослому населению проходить флюорографию в профилактических целях один раз в год. Исследование можно пройти в рамках диспансеризации или обратившись к лечащему врачу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.